Paweł Kukiz o 2 miliardach dla TVP i Polskiego Radia. "To skandaliczne, bandytka polityczna"

Pod koniec listopada rząd zdecydował się przekazać kolejne 2 miliardy złotych dla mediów publicznych. Wsparcie dla TVP i Polskiego Radia zostało wpisane do ustawy budżetowej. Przepisy w tej sprawie Sejm przyjął w czwartek. O sprawę pytany był w RMF FM Paweł Kukiz, który dobitnie powiedział, co o tym sądzi.

2 miliardy dla TVP i Polskiego Radia. Paweł Kukiz: nigdy się z tym nie pogodzę

- Skoro to są media publiczne, to "publiczność" powinna się na to składać dobrowolnie, a nie zbierać pieniądze na propagandę sukcesu. To jest dla mnie skandaliczne, nigdy się nie pogodzę z tego typu sprawami, a tym bardziej w dobie pandemii koronawirusa w Polsce i kryzysu gospodarczego. Zamykać stoki narciarskie, hotele i przedsiębiorstwa, a jednocześnie dawać 2 miliardy dla "Kury" to jest przegięcie - powiedział lider Kukiz'15.