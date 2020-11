PiS powiększy klub? Trwają rozmowy z posłami Koalicji Polskiej

Od dłuższego czasu PiS rozmawia już z politykami Kukiz'15. "Tak jak kiedyś mówił prezes partii Jarosław Kaczyński, jeśli ktoś się do nas uśmiecha, to my się odwzajemniamy uśmiechem" - powiedział w rozmowie z PAP jeden z polityków PiS zbliżonych do kierownictwa partii.