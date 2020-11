PiS i weto w Unii. Tusk zabiera głos. Już dostał odpowiedź

Ostry wpis Tuska. Ryszard Czarnecki odpowiada

Odnosząc się do wpisu Tuska europoseł PiS Ryszard Czarnecki powiedział PAP, że "to Donald Tusk mówił w wywiadzie, że 'Putin to nasz człowiek w Moskwie'". - Więc co do strategii rosyjskiej, myślę, że Donald Tusk może o niej dużo powiedzieć, tylko pewnie o niej słyszał od samego Putina - dodał.