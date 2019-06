Paweł Kukiz nie ma wątpliwości ws. Tomasza Arabskiego. "Powinien pójść do pudła"

Były szef kancelarii premiera Donalda Tuska Tomasz Arabski został skazany za błędy w organizacji tragicznego lotu do Smoleńska. Politycy PiS uważają, że potraktowano go pobłażliwie. Paweł Kukiz jest w swojej opinii ostrzejszy.

Tomasz Arabski w czwartek usłyszał wyrok. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał go na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata za nieprawidłową organizację lotu do Smoleńska z 10 kwietnia 2010 r.

Decyzja sądu zdziwiła również Pawła Kukiza. - Nie bardzo rozumiem ten wyrok. Znaczy co? Że jeżeli w ciągu dwóch lat pan Arabski po raz kolejny dopuści do katastrofy, to pójdzie siedzieć? Czy jak? - pytał.

Polityk stwierdził, że zawieszenie wyroku jest w tej sytuacji niepotrzebne. - Bezwarunkowo powinien pójść do pudła i nie mam co do tego wątpliwości. To jest jakaś kpina. Tam były naprawdę zaniedbania i nie mówię tego w kontekście pójścia za którąś ze stron, czy PiS, czy panem prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, i tak dalej - powiedział.