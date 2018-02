Paweł Kukiz mówi skąd się wzięły ostre zapisy w ustawie o IPN. ”Kalkulacja”

Ryszard Terlecki zrzuca winę spór z Izraelem na ruch Kukiz’15, który "parł do zaostrzenia zapisów ustawy o IPN dotyczących Ukrainy". Paweł Kukiz mówi WP, że między PiS a jego ruchem nie było żadnych konsultacji, a kształt ustawy to wynik kalkulacji polityków PiS.

- Wpędził nas w to ruch Kukiz'15, który stale parł do zaostrzenia przepisów dotyczących Ukrainy, nie godząc się na żadne złagodzenie sformułowań. To na tyle zamazało nam horyzont, że wpadliśmy w kłopoty - przekonywał Terlecki, wyjaśniając przyczyny napięcia na linii Polska-Izrael.