Paweł Kapusta: Panie Prezesie, niech się pan w końcu przestanie publicznie mazać. Zapraszamy na wywiad do WP

Jarosław Kaczyński, zamiast rzucać absurdalne oskarżenia pod adresem wolnych i niezależnych mediów, jak w niedzielę zrobił to w przypadku Wirtualnej Polski, mógłby w końcu przestać się mazać, odrzucić strach i przyjść do WP, by udzielić szerokiego wywiadu. Pana Prezesa zapraszaliśmy wielokrotnie, jednak zamiast opowiedzieć na żywo o swojej wizji Polski dociekliwemu dziennikarzowi, a nie podstawce pod mikrofon, woli opowiadać z ambony bajki o złym wilku - pisze redaktor naczelny Wirtualnej Polski Paweł Kapusta.