Paweł Juszczyszyn przekroczył prędkość i okazał legitymację sędziowską. "Uniknął odpowiedzialności"

Wraca sprawa z 2015 roku. Sędzia Paweł Juszczyszyn nie został ukarany za przekroczenie prędkości. Dziś jest znany z tego, że uporczywie domaga się dostępu do list poparcia dla kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa.

Paweł Juszczyszyn to ten sędzia, który chce zobaczyć listy poparcia dla kandydatów do KRS. Skutecznie jednak jest mu to uniemożliwiane. Teraz tvp.info wraca do sprawy z 2015 r., ukazującej sędziego w niekorzystnym świetle.