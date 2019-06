Paweł Graś dementuje konflikt Tuska ze Schetyną. "To kompletne brednie"

Rzecznik prasowy rządu za kadencji Donalda Tuska zaprzecza, aby między szefem RE, a przewodniczącym PO doszło do zgrzytu. "Byłem przy tej rozmowie. To kompletna bzdura" - zapewnia Paweł Graś.

Donald Tusk miał być wściekły na Grzegorza Schetynę , bo ten miał go "oszukać fałszywymi sondażami", które miały zapewnić zwycięstwo - napisał "Fakt". Przewodniczący PO miał również obiecać, że na wiec szefa Rady Europejskiej przyjdzie aż 100 tys. osób, a stawiło się około 8 tys.

Do tych informacji odniósł się rzecznik prasowy za kadencji Donalda Tuska. "Przecież to kompletne brednie są. Byłem przy tej rozmowie. Te 'cytaty' to kompletna bzdura" - zapewnił na Twitterze Paweł Graś.