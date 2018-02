Paweł Adamowicz o swojej kandydaturze. "Nie muszę się zgadzać z partyjnymi liderami"

Obecny prezydent Gdańska zapowiedział, że ponownie będzie ubiegał się o stanowisko. Tym samym wyprzedził decyzję Platformy Obywatelskiej. Paweł Adamowicz zapewnił, że o swojej decyzji uprzedził Grzegorza Schetynę.

Paweł Adamowicz pytany w RMF FM czy nie boi się, że nie będzie kandydować na prezydenta Gdańska z więzienia odparł, że nie. – Apelowałem do polityków PiS, aby nie używali aparatu państwowego, aparatu policji politycznej, prokuratury do walki ze swoją opozycją, bo to jest nie fair – mówił.