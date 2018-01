Patryk Jaki złożył wniosek o "delegalizację neonazistów"

Wiceminister sprawiedliwości zapowiedział rano, że jeśli śledztwo dowiedzie łamanie prawa przez organizację "Duma i Nowoczesność", to złoży wniosek o delegalizację tego stowarzyszenia. Kilka godzin później, po zatrzymaniu trzech członków organizacji, poinformował na Twitterze, że wniosek został już złożony.

- Niewykluczone, że już dzisiaj skieruję wniosek do prokuratury o delegalizację stowarzyszenia "Duma i Nowoczesność". Muszą być znamiona rażącego naruszenia prawa, no ale wstępna analiza materiałów dotyczących tego stowarzyszenia w telewizji wskazuje na to, że takie przesłanki zostały spełnione. Mam nadzieję, że sąd szybko rozpatrzy taką sprawę - zapowiedział rano wiceminister Patryk Jaki w „Sygnałach dnia” PR1.