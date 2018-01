Kobiety z Dumy i Nowoczesności. Sprawdziliśmy, kim są neonazistowskie działaczki

Do neonazistowskiej Dumy i Nowoczesności należy Malwina S. i Karolina O. Sprawdzamy czemu kobiety wspierają nacjonalistów i oddają cześć Adolfowi Hitlerowi. - Są tam używane, jak instrumenty. Mają być ładnym tłem - twierdzi Anna Tatar ze stowarzyszenia "Nigdy Więcej".

Funkcja: żona

To tylko tło

- Kobiety w takich organizacjach są potrzebne. Mają łagodzić wizerunek, tworzyć atrakcyjne tło dla radykałów. Są kwiatkiem do kożucha. Ewentualnie występują jako aktywistki od zwalczania aborcji. Oczywiście jest kilka kobiet, które wybiły się na pierwszy plan, ale nawet one nie odegrały w tych ugrupowaniach poważniejszej roli. Na przykład Justyna Helcyk z ONR , która w 2015 roku „zabłysnęła” tym, że na manifestacji mówiła o "islamskim ścierwie". Prokuratura zajęła się jej przemówieniem, bo obrażało muzułmanów. Finalnie jednak sprawa została umorzona. Potem już niewiele słyszałam o Helcyk - tłumaczy Anna Tatar ze stowarzyszenia "Nigdy Więcej".

Nie wiadomo czym zawodowo zajmuje się Malwina. Karolina jest natomiast doradcą ds. ubezpieczeń w miejscowości Radlin. Dzwonię do niej, żeby zapytać o działalność w DiN. - Nie mam tu nic do dodania. Na pewno nie będę się wypowiadać w tym temacie. Proszę więcej nie dzwonić - ucina rozmowę. Do Malwiny wysyłam wiadomość, która pozostaje bez odpowiedzi.

Polska skrajna prawica bez liderki

Postawa Malwiny i Karoliny nie jest wyjątkiem. W Polsce członkinie ruchów nacjonalistycznych rzadko działają samodzielnie. - Czasem nacjonalistki próbują się oddzielić od mężczyzn. Przy Ruchu Narodowym działała sekcja kobiet, które w końcu postanowiły odciąć się od partii, bo stwierdziły, że sprawy, którymi się zajmowały, nie były traktowane poważnie. Ale to tylko pozory, bo mimo że występują pod nowym szyldem Narodowej Organizacji Kobiet, to dalej współpracują z Ruchem Narodowym. Niedawno wzięły udział w konferencji zorganizowanej w Sejmie przez lidera tego ugrupowania, posła Roberta Winnickiego - mówi Tatar.

Margines marginesów?

- Od 2015 roku zdecydowanie wzrosła liczba przestępstw rasistowskich, w tym przypadków mowy nienawiści. Widać też, że ugrupowania nacjonalistyczne i faszyzujące pozwalają sobie na coraz więcej - mówi Tatar. I podsumowuje: - Może to wynikać z tego, że zaostrzył się język debaty publicznej, a pojęcie uchodźcy utożsamianego z terrorystą wykorzystuje się do celów politycznych. Do tego przymyka się oczy na zajścia z udziałem nacjonalistów. Albo bagatelizuje nienawiść, jak minister spraw wewnętrznych, który powtarzał, że ksenofobia to "margines marginesów".