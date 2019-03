Patryk Jaki: Wiosna będzie drukowała pieniądze czy weźmie od Sorosa?

Groteska - skomentował sobotnie konwencje PO i Wiosny wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. - Grzegorz Schetyna opowiadał, że to oni wymyślili 500+ (...), a Wiosna obiecała tyle, że trzeba byłoby chyba na to 100 bilionów zł - ocenił polityk Zjednoczonej Prawicy.

Patryk Jaki - wiceminister sprawiedliwości, przewodniczący komisji reprywatyzacyjnej i kandydat Zjednoczonej Prawicy do europarlamentu - ocenił, że propozycje przedstawione na sobotniej konwencji przez Roberta Biedronia są niemożliwe do spełnienia.

- Wiosna będzie drukowała pieniądze, bo obiecała tyle, że trzeba byłoby chyba na to 100 bilionów złotych - ocenił w rozmowie z portalem wpolityce.pl.

Polityk dodał, że lewicowe ugrupowanie pokazało wiele pomysłów, ale nie wskazało, skąd weźmie pieniądze na ich realizację. - Może w jakiś cudowny sposób to pokażą. Może od George'a Sorosa? - stwierdził.

Patryk Jaki odniósł się również do spotkania polityków PO, którzy w sobotę byli obecni w Warszawie.

Wiceminister stwierdził, że "konwencja Platformy była groteską". - Grzegorz Schetyna opowiadał, że to oni wymyślili 500+. Kiedy PO rządziła, to jej politycy mówili, że pieniędzy nie ma i nie będzie. A teraz nagle w sposób czarodziejski mają się znaleźć. Przecież to jest śmieszne - skomentował w rozmowie z wpolityce.pl.