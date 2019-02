Patryk Jaki startuje do Europarlamentu. Chce pokazać, że "Polska ma rację"

- Wiele wskazuje na to, że będę miał trzecie miejsce na liście Zjednoczonej Prawicy w okręgu małopolsko-świętokrzyskim w wyborach do Parlamentu Europejskiego - powiedział Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości.

Dziennikarka zapytała go, dlaczego startuje z okręgu małopolsko-świętokrzyskiego. Poseł pochodzi z Opola, ale od siedmiu lat mieszka w Warszawie. - Taka jest decyzja polityczna - odpowiedział wiceminister sprawiedliwości.

"Instytucje europejskie czepiają się Polski"

Patryk Jaki przyznał, że kiedyś mówił, iż "nigdy się do Parlamentu Europejskiego nie wybierze, chyba że na emeryturę". Uważa, że dzisiaj się to zmieniło, bo "instytucje europejskie czepiają się zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości".

Prawo i Sprawiedliwość pokazało we wtorek 26 liderów list wyborczych do Parlamentu Europejskiego. Nie załapała się na nie duża część obecnych europosłów PiS. "Niedocenieni" posłowie to Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Bolesław Piecha, Edward Czesak, Urszula Krupa, Stanisław Kłosowski i Stanisław Ożóg.