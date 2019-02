Aleksander Stępkowski wszedł do Sądu Najwyższego. To założyciel Ordo Iuris

Prezydent Andrzej Duda powołał na sędziego Sądu Najwyższego Aleksandra Stępkowskiego. To zwolennik całkowitego zakazu aborcji i przeciwnik "ideologii gender”.

Swoją kandydaturę zgłosił już w ubiegłym roku, a Krajowa Rada Sądownictwa pozytywnie ją zaopiniowała. Okazało się jednak, że nie zrzekł się skutecznie obywatelstwa Wielkiej Brytanii (urodził się w Londynie). Warunkiem jest posiadanie tylko obywatelstwa polskiego. Andrzej Duda w październiku 2016 r. odmówił powołania go na sędziego.

Nowy sędzia trafi do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która została wprowadzona do SN przez ustawę PiS. W tej izbie jest już sędzie, który wcześniej związany był z Ordo Iuris. To prof. Krzysztof Wiak z wydziału prawa, prawa kanonicznego i administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.