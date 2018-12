Patryk Jaki snuje plany na przyszłość. Znów wystartuje w wyborach

- Jestem gotów wystartować w wyborach do Parlamentu Europejskiego - oświadczył Patryk Jaki. Kandydat Zjednoczonej Prawicy chce znów spróbować swoich sił z list warszawskich.

Jakie ma dalsze plany polityk? Na antenie TVN24 Patryk Jaki zadeklarował, że jest gotów wystartować w wyborach do Parlamentu Europejskiego . - Dlatego że chciałbym ten potencjał, który udało mi się zebrać w Warszawie, mimo że liczyliśmy na więcej chciałbym dalej wykorzystać - dodał.

- Wybory do PE będą o tyle istotne, że będą na chwilę przed wyborami do parlamentu krajowego, które będą rozstrzygająca bitwą o Polskę - powiedział Jaki w "Faktach po Faktach". - Dlatego rezultat tych zmagań będzie niezwykle istotny i chciałbym w nim wziąć udział. Chciałbym obozowi Zjednoczonej Prawicy kontynuować to dzieło, w którym współuczestniczę od 3 lat - dodał.