Patrioty z Niemiec nagrane pod Zamościem. NATO wzmacnia wschodnią flankę

Kolejne elementy niemieckich baterii Patriot dotarły do Polski. Bundeswehra udostępniła krótkie nagranie, na którym widać, jak wojskowy konwój wjeżdża do Zamościa. Tym samym na teren Lubelszczyzny przybyło również ok. 350 dodatkowych żołnierzy. Przybyłych Niemców na Zamojszczyźnie powitał pułkownik Jörg Sievers, dowódca kontyngenty Bundeswehry w Polsce. NATO, zgodnie z obietnicą, wzmacnia wschodnią flankę i przekazuje również tony ciężkiego sprzętu walczącej w wojnie Ukrainie. Bundeswehra zadba teraz o rozwinięcie systemów do gotowości operacyjnej na terenie Polski, ponieważ Patrioty zostaną włączone w polski system dowodzenia. To samo Berlin zrobi wkrótce w zachodniej Ukrainie, gdzie także zostanie dostarczona taka bateria. Wszystko po to, by chronić życie mieszkańców przygranicznych miejscowości, a także bronić granic Sojuszu przy jednoczesnym wsparciu Kijowa podczas obrony przed atakami rakietowymi Rosjan.