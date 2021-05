Paszporty covidowe wkrótce? "Rozmowy są na finiszu"

Unia Europejska już wkrótce chce wprowadzić tzw. paszporty covidowe. W Brukseli trwają burzliwe rozmowy na ten temat. Na razie nie doprowadziło to jednak do szerokiego porozumienia. Poseł KO Bartosz Arłukowicz w programie "Newsroom" WP zauważył, że "wstępny projekt powinien być gotowy w czerwcu, ale ta dyskusja jest trudna". - Gdybyśmy mieli dostępność dla wszystkich do szczepionek w stopniu równym i każdy sam podejmowałby decyzję, czy chce się zaszczepić, by posiadać pewne ułatwienia oraz korzyści, to pewnie nie wzbudzałoby to dylematów etycznych - stwierdził Bartosz Arłukowicz. Gość WP ocenił również, że "powinien być dla wszystkich dostęp do darmowego testowania". - Powinna zostać zbudowana wspólna strategia, która gwarantowałaby równe zasady - powiedział poseł KO. Jak dodał, "życie musi zacząć wracać na normalne tory". - Wszystko musi być jednak robione z głową, dlatego te dyskusje się przeciągają, ale myślę, że one są już na finiszu - podkreślił polityk.