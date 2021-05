Paszporty covidowe w Polsce. Padła data. Wiceminister zdrowia zdradza szczegóły

Certyfikaty covidowe. Jak będą wyglądać?

Do specjalnego zaświadczenia odniosła się wiceminister zdrowia Anna Goławska. Zapewniła, że będzie to łatwy do odczytania kod QR, dostępny w aplikacji na telefon lub w formie papierowej. Polityk wyjaśniła, że nie będzie on konieczny do podróżowania. Ma jedynie ułatwić przemieszczanie się po krajach unijnych.