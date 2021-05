Paszporty covidowe. Polska już po pierwszych testach

- We wtorek sprawdzano naszą gotowość do podłączenia do systemu Unijnych Certyfikatów COVID. Polegała ona na weryfikacji technicznej, czyli ustaleniu, czy wystawiane przez nas kody QR są zgodne z wymogami, wytycznymi UE i czy są możliwe do odczytu w pozostałych państwach członkowskich - poinformowała wiceminister Goławska.