Paszport covidowy. Unijny komisarz zdradza, kiedy w życie

Thierry Breton powiedział w niedzielę, że prace nad paszportem covidowym powinny zostać ukończone w ciągu dwóch lub trzech miesięcy, do połowy czerwca. Jeden z czołowych urzędników UE pokazał dokument we francuskiej telewizji. Zaświadczenie ma funkcjonować do czasu, aż w Unii Europejskiej zostaną zaszczepione wszystkie osoby, które wyrażą na to chęć - podaje Associated Press.