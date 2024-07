Partner Katarzyny Oldenburg apeluje. Każdy może pomóc

"Osobiście to dla mnie jeden z najgorszych momentów w życiu. Niepewność, niewiedza pomieszana z nadzieją, że Kasia wróci do domu: do mnie i do dzieci. Proszę Was drodzy Druhowie o wsparcie i pomoc w poszukiwaniach, które zaplanowane są na sobotę 6 lipca na godzinę 14.00 przy fontannie na Rynku Miejskim w Debrznie" - napisał na Facebooku Krzysztof Knyba.