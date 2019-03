Partner Biedronia o "wsadzaniu do więzień". "Nienawiść musi być ścigana"

Partner Roberta Biedronia ocenił, że osoby dopuszczające się homofobii powinny trafiać do więzienia. Jego słowa wywołały burzę w sieci. Teraz Krzysztof Śmiszek pokazuje, jakie wiadomości dostaje od internetowych hejterów.

"Pytacie mnie, o co dokładnie chodzi z karaniem za homofobię? A no właśnie o to, aby takie groźby znalazły swój koniec w sądzie" - napisał w poniedziałek na Twitterze Krzysztof Śmiszek z partii Wiosna, który do europarlamentu wystartuje z "jedyną" na Dolnym Śląsku. Prywatnie jest partnerem Roberta Biedronia.