Brudziński uderza w partnera Biedronia. Cytuje "Przygody Koziołka Matołka"

Partner Roberta Biedronia ocenił, że osoby dopuszczające się homofobii powinny trafiać do więzienia. "Niech pan się nie rozkręca w tej 'nienawistnej' retoryce" - skomentował na Twitterze Joachim Brudziński (PiS).

"Wprowadzimy takie przepisy, że każdy homofob, który żeruje na najniższych instynktach i zagraża bezpieczeństwu osób LGBT, zostanie ukarany, z więzieniem włącznie" - zapowiedział Krzysztof Śmiszek z partii Wiosna, który wystartuje do europarlamentu, a prywatnie partner Roberta Biedronia.

"Niezależny sąd i niezależna prokuratura będą mogły wszczynać postępowania karne przeciwko homofobom. I Kaczyński tak samo, jak Kowalska czy Wiśniewski pójdą do więzienia. Tak jak teraz idzie się do więzienia za rasistowską mowę nienawiści" – dodał w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Śmiszek.

"Niech Pan się nie rozkręca w tej 'nienawistnej' retoryce, bo zaraz: 'Tuś mi, bratku, capie młody!' Wołał stróż, co wyszedł z cienia.

'Nie oglądaj się, idź prosto, Do więzienia! Do więzienia!'" - napisał na Twitterze Brudziński cytując fragment słynnych "Przygód Koziołka Matołka".