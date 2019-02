"Partia Rydzyka": Jest zakaz używania zwrotu. Radio Maryja ostrzega użytkowników sformułowania przed "konsekwencjami prawnymi"

Sąd zarejestrował nową partię polityczną Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi (RPE). Choć kojarzy się ona z osobą o. Tadeusza Rydzyka, to Radio Maryja zabrania używać sformułowania „partia Rydzyka”. Rozgłośnia grozi wyciągnięciem konsekwencji prawnych.

Zakaz używania zwrotu „partia Rydzyka” dla RPE

Kto jest liderem RPE? Czy Rydzyk udzieli poparcia?

Choć pojawiają się sugestie, że Rydzyk nie da ostatecznie RPE swojego poparcia, bo „osoby duchowne w Polsce, a także w Unii Europejskiej , nie mieszają się do polityki”, to Piotrowski traktuje je jako żart.

Jakie partią jest RPE?

RPE teraz przystępuje do utworzenia list w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Partia myśli o samodzielnym starcie do PE. Lider Ruchu liczy na to, że „szybko zapadną decyzje” o listach kandydatów.