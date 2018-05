Partia Palikota w rozsypce. Dostała jednak subwencję

Janusz Palikot pod koniec ubiegłego roku ogłosił definitywne zerwanie z polityką, a Twoim Ruchem zajmuje się syndyk masy upadłościowej. Okazuje się jednak, że w 2017 r. partia otrzymała z państwowej kasy niemałe pieniądze.

Z kolei ponad 125 tys. zł otrzymała kancelaria prawna z Lublina, która należy do Krzysztofa Klimkowskiego. - To było opiniowanie projektów ustaw przyjmowanych przez parlament, przyglądaliśmy się temu, co się dzieje w życiu parlamentarnym - wyjaśnia serwisowi internetowemu "Wprost" Klimkowski. Zaznacza, że teraz współpracuje z Twoim Ruchem tylko "doraźnie". Dziennikarze tygodnika zaznaczają jednak, że Klimkowski jest członkiem rady spółki, która należy do żony Palikota.