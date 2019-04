Partia Kierowców łączy się z Konfederacją, będzie wspólna lista do PE

W środę do Konfederacji Korwin Braun Liroy Narodowcy przystąpiła Partia Kierowców. Kandydaci ugrupowania mają zapewniony start do Brukseli z 8. miejsca w każdym z 13 okręgów.

- My się cieszymy, bo nie ma tygodnia, w którym ktoś nowy nie przyłączyłby się do nas i nie zasiliłby Konfederacji - mówił na konferencji w Sejmie Jacek Wilk, szef koła poselskiego Konfederacji. Polityk podkreślił, że kolejny koalicjant jest "cennym nabytkiem" przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego.