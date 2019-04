Konfederacja ogłosiła "jedynki". Bosak w Warszawie, Liroy w Wielkopolsce

Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy zorganizowała w sobotę konwencję i ogłosiła decyzje ws. list wyborczych. Nie obyło się bez zaskoczeń. Np. z 10 miejsca na Dolnym Śląsku ma wystartować Janusz Korwin-Mikke.

Podczas konwencji głos zabrał m.in. Janusz Korwin-Mikke (lider partii KORWiN). Polityk podkreślał, że PiS tylko pozoruje walkę z LGBT+ oraz nie jest na tyle silne, by ochronić Polskę przed UE.

- To PiS wciągnęło nas do Unii. (...) To dzięki podpisowi śp. Lecha Kaczyńskiego utraciliśmy niepodległość i prawo unijne ma pierwszeństwo przed polskim - cytuje Korwina-Mikke RMF FM.