Parszczyce: nowy akt oskrżenia ws. pomorskiego "Fritzla". Przeciwko braciom mężczyzny i jego kuzynowi

Żona Mariusza Sz., nazywanego pomorskim "Fritzlem", była przez niego przez lata więziona w piwnicy. Mężczyzna znęcał się nad nią, głodził i gwałcił. Okazuje się, że w dręczeniu kobiety brali także udział dwaj bracia mężczyzny i jego kuzyn. Akt oskarżenia przeciwko nim trafił do sądu.

Jak ustalili śledczy od stycznia 2009 roku do grudnia 2010 roku żona Mariusza Sz. była gwałcona zbiorowo przez braci mężczyzny - Andrzeja i Miriana Sz. - oraz ich kuzyna Tadeusza B. Mąż wiązał wówczas kobietę i zakładał jej worek na głowę. Dodatkowo Andrzej Sz. został też oskarżony o molestowanie seksualne kobiety, do którego dojść miało w styczniu 2007 roku. Akt oskarżenia przeciwko trójce mężczyzn trafił do sądu.