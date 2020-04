Parlament Europejski udostępnia budynki dla bezdomnych. Przygotuje tysiąc posiłków dziennie

Koronawirs. Podczas pandemii koronawirusa członkowie Parlamentu Europejskiego pracują zdalnie. Deputowani od połowy marca nie muszą przyjeżdżać do Brukseli i głosują przy pomocy poczty elektronicznej. Parlament jest zamknięty dla osób zewnątrz i dziennikarzy. A jego budynki stoją puste. To dlatego PE otwiera się dla bezdomnych i osób, które znalazły się w potrzebie podczas pandemii koronawirusa.

Parlament Europejski a koronawirus. Dla bezdomnych i osób na kwarantannie

- W porozumieniu z regionem stołecznym Brukseli postanowiliśmy udostępnić część naszego budynku osobom bezdomnym i najbardziej potrzebującym na czas tego poważnego zagrożenia dla zdrowia.To konkretna solidarność z obywatelami. To jest przesłanie Parlamentu Europejskiego - oświadczył przewodniczący PE David Sassoli.

W jednym z budynków Parlamentu Europejskiego mają powstać dwie przestrzenie. Jedna dla bezdomnych. A druga dla tych osób, które opuściły szpital, ale nie mogą wrócić do domu, bo muszą przejść przez kwarantannę, aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Parlament Europejski a koronawirus. Kuchnie przygotują tysiąc posiłków dziennie dla potrzebujących

Kuchnie Parlamentu Europejskiego, które na co dzień odpowiadają one za zaopatrzenie stołówek i restauracji, przygotują jedzenie dla potrzebujących. To tam przebywają eurodeputowani, ich asystenci oraz goście PE. Teraz będą przygotowywały ponad 1000 posiłków dziennie - zarówno dla bezdomnych, jak i pracowników ochrony zdrowia.