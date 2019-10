Parlament Europejski. Przesłuchano Janusza Wojciechowskiego - kandydata na komisarza ds. rolnictwa

W Parlamencie Europejskim zakończyło się przesłuchanie Janusza Wojciechowskiego, polskiego kandydata na unijnego komisarza ds. rolnictwa. To obowiązkowa procedura, którą przejść musi każdy kandydat na komisarza.

- To ważne, by dać sygnał, jaka przyszłość jest przed rolnictwem UE. Wizja jest tu niezbędna, co pokazuje historia - stwierdził Wojciechowski. - Wiele rzeczy jest do poprawienia - zaznaczył, podkreślając, że wizja rozwoju rolnictwa była budowana przez lata. Jego zdaniem należy się skupić na ochronie rolnictwa w Europie, by zabezpieczyć dostawy żywności w krajach członkowskich. - To kwestia, która jest istotna również ze względu na ochronę środowiska - dodał.