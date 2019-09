Janusz Wojciechowski zaakceptowany przez PE. Odpadło dwóch kandydatów

Polski kandydat na komisarza ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski uzyskał akceptację komisji prawnej Parlamentu Europejskiego. Komisja odrzuciła aplikacje przedstawicieli Węgier oraz Rumunii.

"Stan gry wygląda zatem tak: komisja prawna PE odrzuciła kandydatów z Węgier i Rumunii. Janusz Wojciechowski został zaakceptowany, co oznacza, że będzie przesłuchiwany przez komisją rolną we wtorek. Moje dobre, ważne źródło z PE mówi, że są duże szanse na to, że przejdzie" - informuje brukselska korespondentka TVP Dominika Cosic.