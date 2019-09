"Frankfurter Allgemeine Zeitung" alarmuje ws. Janusza Wojciechowskiego

Jako komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski może być krótko trzymany przez rząd w Warszawie - ocenia niemiecki dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Buntowik z PSL symbolem dla PiS

"Za jego krajem wciąż ciągnie się stara sława kraju rolniczego. W rzeczywistości jednak (Polska) przeżywa okres szybkiego i - ogólnie mówiąc - udanego przełomu gospodarczego i społecznego. Przemierzając dziś polską prowincję, rzadko można napotkać furmankę, bardzo rozpowszechnioną jeszcze 30 lat temu. Za to liczne kombajny trudno wyminąć na drodze poza miastem. Furmanka była symbolem zacofania Polski, ale i samodzielności polskich rolników, którzy jako jedyni w bloku wschodnim z sukcesem oparli się komunistycznej kolektywizacji" - czytamy w "FAZ".

Dziennik przypomina, że znaczenie rolnictwa reprezentowało założone już w 1895 roku Polskie Stronnictwo Ludowe, w którym Wojciechowski spędził większość swojego politycznego życia, po czym w 2010 roku przystąpił do będącego wówczas w opozycji, a dziś u władzy Prawa i Sprawiedliwości. "Na wsi PiS uważa dziś PSL za swojego głównego rywala, którego zażarcie zwalcza. Komisarz Wojciechowski, zbuntowany były polityk ludowców, byłby dla rządu dogodnym symbolem" - pisze.

Krótka narodowa smycz

"FAZ" dodaje, przed październikowymi wyborami do parlamentu PiS obiecuje rolnikom walkę o podwyższenie w przyszłym budżecie UE dopłat bezpośrednich do średniej unijnej. Chociaż polscy rolnicy otrzymują niższe dopłaty niż ci na zachodzie UE (średnio 200 euro na hektar), to "Polska stała się w minionych latach gigantycznym eksporterem produktów rolniczych, mocno jednak odczuła rosyjskie sankcje na żywność z UE" - wskazuje.