Parlament Europejski. Główne frakcje apelują do Polski ws. edukacji seksualnej

Europosłowie PiS przekonywali w poniedziałek, że polskie władze nie pracują nad żadnym prawem o karach za edukację seksualną. Ale główne frakcje wzywały Polskę do porzucenia projektu skazującego dzieci na brak "rzetelnej wiedzy".

Sejm głosami PiS zdecydował, by skierować do dalszych prac obywatelski projekt złożony przez inicjatywę "Stop pedofilii", który wprowadza karę do trzech lat więzienia za "propagowanie lub pochwalanie podejmowania przez małoletniego obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej". "Małoletni" to w polskim prawie człowiek do 18. roku życia (a wiek przyzwolenia na legalny seks to 15 lat). "Propagowanie" jest pojęciem niesprecyzowanym, a autorzy projektu w jego uzasadnieniu wskazują, że jego celem jest walka z - pisaną w cudzysłowie - edukacją seksualną wedle wytycznych m.in. Światowej Organizacji Zdrowia.