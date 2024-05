Paraliż na Słowacji. Tysiąc gróźb bombowych

Jak przekazał Polakovic, "E-maile zaczęły przychodzić do szkół we wtorek od piątej lub szóstej rano". Zdecydowana większość gróźb była skierowana do szkół. Jedynie niewiele ponad 100 trafiło do banków. "Policja pracuje pełną parą, sprawdza bezpieczeństwo w szkołach i pracuje nad zidentyfikowaniem sprawcy/sprawców" – napisała policja na swojej oficjalnej stronie na Facebooku.