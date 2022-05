Papież zdecydowanie. Żąda reakcji na masakrę w USA

Papież Franciszek zaapelował, aby zdecydowanie walczyć z niekontrolowanym handlem bronią. To reakcja na masakrę w Teksasie, gdzie we wtorek 18-latek zastrzelił w szkole 20 osób. Podczas audiencji generalnej papież zwrócił się też do Polaków, a mówił o Ukrainie.