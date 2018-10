Papież wyjaśniał problem z migrantami. Jako przykład wskazał Polaków

Franciszek podczas spotkania z włoskimi zakonnikami nawiązał do kryzysu migracyjnego na świecie. Przypomniał swoje doświadczenie z dzieciństwa w Argentynie. Do jego kraju przybyli Polacy, którzy zostali bardzo dobrze przyjęci.

Papież Franciszek spotkał się ze skalabrynianami. To zakonnicy, którzy umacniają wiarę wśród włoskich imigrantów na świecie. Podczas rozmowy Ojciec Święty nawiązał do swoich doświadczeń z dzieciństwa w Argentynie. Swoją ojczyznę określił jako "koktajl fal migracyjnych". Odnosząc się do kryzysu migracyjnego na świecie posłużył się przykładem Polaków.