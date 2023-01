Papież odwiedzi Ukrainę? Jasne stanowisko Watykanu

- To prawda, że to uzbrojenie bardzo dużo kosztuje, ale do krajów - przyjaciół Ukrainy należy zadanie dokończenia ich zobowiązania w ten sposób. To, czego nie chcemy i nikt tego nie chce, aby właśnie to było powodem zaostrzenia konfliktu. Chcemy, aby to był element, który pomoże wszystkim stronom zrozumieć powagę sytuacji - powiedział abp Gallagher.