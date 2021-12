Papież o dzieciach zmuszanych do migracji przez "Herodów naszych czasów"

"Herodowie naszych czasów niszczą niewinność dzieci, zmuszając je do niewolniczej pracy, prostytucji, walki z bronią w ręku i migracji. Módlmy się wspólnie za te dzieci i brońmy ich" - wpis o takiej treści został we wtorek opublikowany na profilu Pontifex na Twitterze, służącym papieżowi do komunikowania się z internautami.