Papież Franciszek wybrał nowego biskupa kaliskiego

Bp Damian Bryl ma aktualnie 52 lata. Duchowny urodził się 10 lutego 1969 roku w Jarocinie. Od 1988 roku do 1994 odbywał formację filozoficzno-teologiczną w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. 26 maja 1994 roku w także w tym mieście przyjął on święcenia kapłańskie.

Znamy nowego biskupa kaliskiego. To bp Damian Bryl

Do 1996 roku duchowny pracował jako wikariusz w parafii Najświętszego Serca Jezusa w Środzie Wielkopolskiej. W tym sam roku bp Bryl rozpoczął studia specjalistyczne na Universidad de Navarra w hiszpańskiej Pampelunie. Duchowny zakończył je w 1999 roku, otrzymując tytuł doktora z teologii.

W tym samym roku bp Bryl wrócił do Polski i zaczął być spowiednikiem. Od 2001 roku był także ojcem duchownym w poznańskim seminarium. Do 2006 roku bp Damian Bryl pisał do miesięcznika "Katecheta".