Papież Franciszek uderzony w twarz. Ochrona nawet nie drgnęła

Podczas przejazdu papieża ulicami Santiago doszło do groźnego incydentu. Ktoś rzucił w niego, najprawdopodobniej, czapką. Ochrona nie uchroniła papieża przed uderzeniem. Hierarcha kościoła jednak nie zareagował, tylko z uśmiechem pozdrawiał wiernych.

Do zdarzenia doszło podczas pielgrzymki Franciszka do Chile. Kiedy jechał papa mobile ulicami stolicy został zaatakowany dziwnym przedmiotem. Informacja o tym incydencie pojawiła się w mediach dopiero teraz.

Franciszek uderzony w twarz - zobacz nagranie

Początkowo myślano, że był to ręcznik. Ale najprawdopodobniej była to brązowa czapka. Taką wersję podają dziennikarze w Chile.

Papież w Chile. Dlaczego ominął Argentynę?

Franciszek odwiedził także grób jezuity bp. Enrique Alvear Urrutia (1916-1982), znanego z jego zaangażowania na rzecz ubogich. Wcześniej powiedział dziennikarzom, że jest zaniepokojony możliwością wybuchu wojny atomowej. "Tak, boję się. Dotarliśmy do pewnej granicy. Wystarczy wypadek, by wybuchła wojna" - przyznał.

To, że Franciszek w czasie swojego pięcioletniego pontyfikatu nie odwiedził jak dotąd Argentyny, odbierane jest w tym kraju z rosnącą niecierpliwością. Nieznane są jak dotąd oficjalne powody, dla których papież jak dotąd omijał swój ojczysty kraj.

Z jego otoczenia słychać domysły, że obawia się wykorzystania go w wewnątrzpolitycznych sporach politycznych w Argentynie. Dlatego 800 tys. Argentyńczyków planuje wyjazd do sąsiedniego Chile, by przeżyć spotkanie ze swoim rodakiem.