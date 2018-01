Papież w Chile. Dlaczego ominął Argentynę?

Papież Franciszek rozpoczął wizytę w Chile. Po raz kolejny ominął swój ojczysty kraj, Argentynę. Oficjalnego stanowiska w tej kwestii nie ma, ale są domysły.

Wcześniej, w czasie 15-godzinnego lotu, papież powiedział dziennikarzom, że jest zaniepokojony możliwością wybuchu wojny atomowej. – Tak, boję się. Dotarliśmy do pewnej granicy. Wystarczy wypadek, by wybuchła wojna – powiedział Franciszek.

Najlepsze życzenia dla ojczyzny

Wizyta w Chile to 22. podróż apostolska argentyńskiego papieża i czwarta na jego ojczystym kontynencie. Po raz pierwszy w trakcie takiej podróży papież przeleciał nad swoją ojczystą Argentyną. Zgodnie z przyjętym zwyczajem z pokładu samolotu przesłał na ręce prezydenta Maurizio Macri'ego telegram z pozdrowieniami. "Wszystkim mieszkańcom mojej Ojczyzny ślę z całego serca najlepsze życzenia i zapewniam ich o mojej bliskości i błogosławieństwie" - napisał papież dodając, że prosi o modlitwę.

Jakie są powody?

W ocenie komentatorów oczekiwane z pewnym napięciem pozdrowienia papieża utrzymane były w bardzo neutralnym tonie. To, że Franciszek w czasie swojego pięcioletniego pontyfikatu nie odwiedził jak dotąd Argentyny, odbierane jest w tym kraju z rosnącą niecierpliwością.

Nieznane są jak dotąd oficjalne powody, dla których papież jak dotąd omijał swój ojczysty kraj. Z jego otoczenia słychać domysły, że obawia się wykorzystania go w wewnątrzpolitycznych sporach politycznych w Argentynie. Dlatego 800 tys. Argentyńczyków planuje wyjazd do sąsiedniego Chile, by przeżyć spotkanie ze swoim rodakiem - podają argentyńskie media.