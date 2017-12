Papież Franciszek orędzie poświęcił dzieciom. W ich twarzach należy szukać Jezusa

Jezusa należy szukać w twarzach dzieci z krajów ogarniętych wojnami domowymi. Dziś, gdy na świecie wieją wiatry wojny, Boże Narodzenie przyzywa nas do znaku Dzieciątka - powiedział papież Franciszek, podczas uroczystego bożonarodzeniowego orędzia wygłoszonego dziś z Bazyliki Św. Piotra.



- Boże Narodzenie przyzywa nas do znaku dzieciątka i do rozpoznania go w obliczach dzieci. Zwłaszcza tych, dla których - tak jak dla Jezusa - nie było miejsca w gospodzie - powiedział papież Franciszek. W trakcie wygłaszanego orędzia wymienił kraje, w których cierpią właśnie najmłodsi.