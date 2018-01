Papież Franciszek o uchodźcach: należy ich chronić, promować i integrować

W homilii wygłoszonej podczas mszy z okazji Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy papież Franciszek podkreślał, że katolicka postawa nakazuje przyjmowanie imigrantów. Głowa Kościoła stwierdziła również, że pomoc uchodźcom "jest okazją do spotkania z Jezusem".

- Zaproszenie Jezusa "Chodźcie, a zobaczycie!" jest dzisiaj skierowane do nas wszystkich, wspólnot lokalnych i nowo przybyłych. Jest zaproszeniem do przezwyciężenia naszych lęków, abyśmy mogli wyjść na spotkanie z drugim, aby go przyjąć, poznać go i uznać - mówił.