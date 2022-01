Papież Franciszek napisał do abp. Jędraszewskiego. Wspomina o "szacunku dla każdego człowieka" i "znakach czasu"

"Promocja szacunku dla każdego człowieka"

"Niech wasz Uniwersytet będzie miejscem formacji nowych pokoleń chrześcijan, nie tylko przez badania naukowe i dociekanie prawdy, ale także przez społeczne świadectwo życia wiarą. Niech będzie wspólnotą, w której zdobywanie wiedzy łączy się z promocją szacunku dla każdego człowieka ze względu na Boga, który go stworzył, i z troską o kształtowanie serc, o otwieranie ich na to, co najważniejsze, co trwałe i co nie przemija" - apelował.