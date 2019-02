Papież Franciszek cofa decyzję Jana Pawła II. Nikaraguański ksiądz "zrehabilitowany".

Po 35 latach Ernesto Cardenal, ksiądz z Nikaragui, został oficjalnie zrehabilitowany przez papieża Franciszka. Formalnie od 1984 roku kapłan był zawieszony w pełnieniu posługi. Suspensę nałożył Jan Paweł II.



Podczas wizyty Jana Pawła II w Nikaragui w 1983r doszło do szeroko komentowanego wydarzenia. Na płycie lotniska w Managua, Cardenal przykląkł przed Polakiem i chciał ucałować go w pierścień. Papież odsunął się, po czym nakazał mu "uregulować swoje sprawy z kościołem". Rok później nałożył na niego suspensę.

Papież Franciszek zmienia decyzję

Jak informuje hiszpański dziennik "El Pais" decyzję papieża Franciszka kapłan przyjął w szpitalu. 94-letni Cardenal trafił do niego z powodu zakażenia nerek. Jego stan jest poważny - informują lekarze.

Nikaraguański duszpasterz urodził się w 1925 roku. Zanim został księdzem studiował na uczelniach w ojczyźnie, USA oraz we Włoszech. Po powrocie do kraju dołączył do ruchu oporu wobec reżimu Somozy. Święcenia kapłańskie przyjął w Meksyku w 1965. Cardenal jest także uznanym latynoamerykańskim poetą, jego utwory przetłumaczono na 20 języków. Za swoje zasługi otrzymał francuskie odznaczenie Legię Honorową.