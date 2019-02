Rzecznik KEP: "Gdyby Franciszek miał coś przeciwko JP II, to by go nie kanonizował"

Nie milkną echa ostatniej wypowiedzi papieża Franciszka o Janie Pawle II. Rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik podkreśla, że gdyby kolejni zwierzchnicy Kościoła mieli Polakowi cokolwiek do zarzucenia, nie doszłoby do beatyfikacji i kanonizacji.

"W 2001 roku zarządził, żeby niczego nie ukrywać"

– Dwie fundamentalne rzeczy: podniósł wiek ochrony osób małoletnich do 18 roku życia, co jest bardziej rygorystyczne niż w prawie państwowym, które chroni dzieci do 15 roku życia. To do tej pory funkcjonuje w Kościele katolickim. Po drugie, w 2001 roku zarządził, żeby niczego nie ukrywać i aby sprawy dotyczące pedofilii ze wszystkich diecezji na świecie były przekazywane do Watykanu, do Kongregacji Nauki Wiary - przypomniał ks. Paweł Rytel-Andrianik.