Państwo spłaci raty powodzian? Jest deklaracja z rządu

- Nikt nie zostanie bez pomocy; będzie m.in. do 100 tys. zł na przywrócenie mieszkania do stanu używalności i 200 tys. zł na remont domu - mówiła w wydaniu specjalnym Poranka WP wiceministra edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer. Dodała, że zgodnie z deklaracją Donalda Tuska, Fundusz Wsparcia Kredytobiorców przejmie spłatę 12 rat kredytów, które zostały wzięte na zalane nieruchomości. Wiceministra podkreśliła, że wbrew wcześniejszym doniesieniom, pomoc ta ma być bezzwrotna. Paweł Pawłowski pytał też o propozycję Tomasza Zimocha. Poseł Polski 2050 zaproponował, by wrześniową dietę posłowie przeznaczyli na pomoc powodzianom. - Strasznie nie lubię dobroczynności na pokaz. Jak pan Zimoch chce pomagać, to może to robić, natomiast niech o tym nie opowiada - oświadczyła Lubnauer.

