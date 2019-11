Pańska skórka – przepis krok po kroku. Jak przygotować cukierek na Wszystkich Świętych?

1 listopada przy cmentarzach w Warszawie możemy kupić pańską skórkę. Ten tradycyjny cukierek na Wszystkich Świętych ma długą tradycję, jednak jego receptura jest trzymana w tajemnicy. Przedstawiamy przepis na pańską skórkę.

Jak przyrządzić pańską skórkę? Jakie składniki są potrzebne?

Pańska skórka to tradycyjny warszawski przysmak. Wytwarza się go domowymi sposobami z cukru, miodu lub melasy, a potem tnie na kawałki i sprzedaje zawinięty w pergaminowy papierek. Nazwa odnosi się do różowo-białego koloru pańskiej skórki, która ma przypominać lica młodych panien.