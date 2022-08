Rosjanie w panice. "Taki widok musi cieszyć Ukraińców"

- Nie spodziewajmy się jednak gwałtownych ruchów czy nagłego odwrócenia sytuacji na froncie na korzyść Ukrainy. To wymagałoby poniesienia dużych strat, a Kijów nie może sobie na to pozwolić. Najważniejsze, że po uderzeniach na Krymie, będzie trudno przekonać mieszkańców Rosji, by tam znów wybrali się na urlop. Widok uciekających z kurortów rosyjskich turystów musi cieszyć Ukraińców, którzy dopiero co musieli opuszczać swoje domy. Dobrze, że komfort Putina został zakłócony – uważa dr Maciej Milczanowski.