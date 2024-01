"Panie ministrze proszę opuścić mównicę". Macierewicz się rozpędził

Politycy PiS zostali w związku z tym zatrzymani we wtorek wieczorem w Pałacu Prezydenckim. Tego samego dnia trafili do Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów. W środę wieczorem zostali przetransportowani do innych palcówek penitencjarnych. Wąsik do Zakładu Karnego w Przytułach Starych koło Ostrołęki, a Kamiński do Aresztu Śledczego w Radomiu,